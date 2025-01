La città piange Ivo Giannoni. Fotografo e animo gentile

Cordoglio tra Ancona e provincia per la scomparsa di Ivo Giannoni, fotografo apprezzato e dall’animo gentile. Sarebbe deceduto in casa nei giorni scorsi, ma la terribile notizia si è diffusa soltanto ieri pomeriggio. Sarebbe stato il figlio, che vive fuori dalle Marche, a trovarlo senza vita all’interno della sua abitazione nel centro del capoluogo, dopo aver provato invano a contattarlo telefonicamente. Nato a Osimo nel 1949, aveva 75 anni. Giannoni era molto conosciuto, anche in virtù delle sue collaborazioni. Tante e variegate, come quella con l’Accademia dello Stoccafisso all’Anconetana, piuttosto che da fotoreporter dell’Arcidiocesi Ancona-Osimo. Evento che trovavi, Ivo c’era con la sua Nikon: pronto a "catturare" protagonisti e scene. Il direttore del periodico Presenza, il quindicinale dell’Arcidiocesi, Marino Cesaroni è stato tra i primi a riportare il triste fatto: "Al di là del rapporto professionale, mi legava ad Ivo una profonda amicizia che si è andata consolidando in 18 anni di stretta collaborazione. Per la mia famiglia era uno di casa". Anche l’arcivescovo monsignor Angelo Spina ha espresso parole di cordoglio: "La notizia mi rattrista tanto. Una persona speciale e sempre disponibile. Lo ricordo nella preghiera". E così il cardinale Edoardo Menichelli: "Mi addolora molto. La preghiera per lui è compito di gratitudine". Una pioggia di ricordi sui social, compresi quelli bipartisan degli esponenti della politica. Tra loro il rappresentante anconetano dei Verdi Lanfranco Giacchetti ("Mi è arrivata da poco questa triste notizia. Ciao caro Ivo") in un post con allegata una foto di Giannoni sorridente, mentre impugnava la sua macchina fotografica. Sul web decine di commenti: "Riposa in pace carissimo Ivo", la frase dell’ex governatore regionale e oggi leader nazionale di Base Popolare Gian Mario Spacca. "Grande dolore. Una persona meravigliosa. Ciao caro Ivo", il pensiero del già direttore generale dell’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche Michele Caporossi. Gli associati dell’Accademia dello Stoccafisso all’Anconetana, sgomenti, hanno salutato una "persona leale e perbene". E ancora: "Abbiamo perso un amico sincero, un uomo innamorato della nostra Accademia, un uomo saggio che sapeva dare consigli giusti. Ci mancherai moltissimo, caro Ivo". La camera ardente alla casa funeraria Taffo. Domani, alle 15, il funerale nella parrocchia di San Gaspare del Bufalo ad Ancona.