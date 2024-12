La fisarmonica di Campi al Fantoni

Pochi giorni fa il Circolo Fantoni ha inaugurato la sua nuova sede in Galleria Adamello 31, lasciando dopo tanti anni il quartiere Umbertino. Spazio quindi a una serie di eventi, coordinati dal presidente Alberto Grassi, il primo domani sera, a partire dalle 21, intitolato ‘Accordion d’élite - Da Vivaldi a Piazzolla’. Protagonista la fisarmonica di Gianluca Campi, impegnato in un programma variegato fra Vivaldi, Strauss, Paganini, De Sarasate, Brahms, Morricone, Rota, Galliano e Piazzolla. Gianluca Campi è un virtuoso di prim’ordine, non soltanto riesce ad eseguire un numero impressionante di note nel più breve tempo possibile (è stato campione mondiale di fisarmonica nel 2000), ma conduce il fraseggio in modo da tenere sempre alta la tensione emotiva. Fa cantare e parlare il suo strumento sfruttandone tutte le possibilità agogiche e dinamiche. L’ingresso è libero fino all’esaurimento dei posti e ulteriori informazioni sono disponibili contattando il numero di telefono 0187 1780909.