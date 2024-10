La General torna a vincere. Lunghi finalmente decisivi

G. CONTRACTOR JESI

78

BENACQUISTA LATINA

61

GENERAL CONTRACTOR JESI: Malatesta ne, Carnevale 3, Bruno 2, Di Emidio 5, Nisi ne, Berra 16, Valentini 3, Marulli 12, Cena 10, Petrucci 17, Zucca 10. All. Marcello Ghizzinardi.

BENACQUISTA LATINA: Caffaro 9, Amo, Giancarli ne, Mannella 2, Baldasso 24, Merletto 5, Zappone ne, Paci 7, Rossi 10, Palombo ne, Guastamacchia 4, Toncic., All. Agostino Origlio.

Arbitri: Giambuzzi (Ch), Valletta (Pe).

Parziali 20-21, 40-35, 61-50

JESI

Sulla spinta della ritrovata coppia di lunghi, dopo tre turni di digiuno, la General torna alla sospirata – e meritata – vittoria, battendo per la prima volta nella storia un Latina dimesso letteralmente crollato con l’andare della gara. Tre gli ex Merletto, Rossi e Baldasso, nello starting five ospite. Parte meglio Jesi, l’iniziale 7 a 2 porta la firma di un ritrovato Berra, sorpasso e minfuga laziale (13- 18) Baldasso due volte dall’arco. Gara in equilibrio sorpasso Jesi (4 di Zucca) laziali di nuovo avanti col minimo vantaggio allo scadere del primo quarto con la terza tripla di Baldasso. Accelerazione Jesi 27-21 al 13’ attacco ospite in rottura prolungata (2 punti in 6’ minuti) condizioni ideali per arpionare l’unico vantaggio in doppia cifra del primo tempo + 10 (33-23 al 15’). Il tecnico a Marulli e la tripla di Rossi riportano gli ospiti in linea di galleggiamento (33-29).

La General non ci sta i lunghi di Ghizzinardi ci mettono finalmente l’atteso contributo di punti e di presenza sotto le tabelle, nuova (mini) fuga (38 - 31) a ridosso del riposo lungo: sorprendente 0/4 (!) da tre punti dei padroni di casa e la marea di perse 11 (Merletto 4) da parte ospite. La gara vira decisamente su sponda orange subito dopo il te, la coppia Berra Zucca contribuisce alla costruzione di un inedito quanto prezioso bottino di punti a tabellone. Latina persevera col tiro dalla lunghissima distanza ricavando percentuali modeste, un orgogliso Baldasso ultimo ad arrendersi e a far male con lodevole continuità, ci pensa il Marulli versione tempi d’oro di Fabriano a fare bingo per due volte dall’arco chiudendo di fatto con largo anticipo la contesa.

g. a.