La grafica di Costanza Giorgini sui biglietti della Lotteria Italia

Premiata ieri mattina Costanza Giorgini: ha realizzato una delle illustrazioni per la Lotteria Italiana. Grazie al progetto solidale ‘Disegniamo la fortuna’ la grafica è stata proposta dall’associazione anconetana ‘Il piccolo principe’. L’assessore al Terzo settore, alla Famiglia e alle Pari opportunità, Orlanda Latini, l’ha ricevuta ieri, conferendole un riconoscimento da parte dell’Amministrazione comunale. I disegni di Giorgini sono finiti sui biglietti della dea fortunata. Era tra l’altro la prima volta che la Cooperativa sociale ´Il Piccolo Principe´ di Ancona sceglie di partecipare al concorso ´Disegniamo la fortuna´, promosso dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Un concorso nazionale per selezionare le grafiche da inserire sui biglietti della Lotteria Italia (in tutto 12 serie di biglietti), l’edizione 2024 è stata dedicata al tema della disabilità e dell’arte, argomento volto a valorizzare l’impegno profuso dagli enti del Terzo settore nel favorire l’integrazione sociale, il benessere e il talento artistico dei partecipanti. Giorgini è arrivata in Comune accompagnata dalla famiglia e dalle educatrici dell’associazione. L’assessore Latini ha rimarcato come "i progetti a favore dell’inclusione sociale crescono di anno in anno. Oggi la nostra Amministrazione comunale desidera conferire un riconoscimento ad una persona che, in collaborazione con la preziosa organizzazione di volontariato anconetana, si è distinta a livello nazionale: per la prima volta, infatti, Costanza Giorgini ha realizzato un’illustrazione selezionata per la Lotteria d’Italia e, come assessore alle Pari Opportunità, non potevo rimanere indifferente a un risultato di tale portata. Il mio augurio è che nel tempo aumentino, per numero e qualità, i progetti come questo, che – ha commentato – costituiscono uno stimolo imprescindibile per i ragazzi, le loro famiglie e tutti i numerosi volontari che dedicano la loro vita al prossimo". "Siamo molto orgogliosi di questo risultato e contenti per Costanza – le parole di Anna Maria Sgrò, responsabile della Coop – Grazie alle nostre attività, i ragazzi riescono ad esprimersi in ogni forma d’arte: dalla lavorazione del legno, alle preparazioni culinarie al bricolage. Tutti i nostri manufatti vengono venduti in sede e nei mercatini". È il centro Arianuova di Ancona a valorizzare invece le ´Bambole di Costy´, espressione della sua multiforme inventiva: semplici, lineari e moderne. Proprio come lei.

Nicolò Moricci