La Grotta Azzurra torna accessibile. Dopo 8 mesi riaperto il sentiero

Il sentiero che da via Panoramica, ad Ancona, porta alla Grotta Azzurra, è stato riaperto ufficialmente venerdì scorso, ma solo nel pomeriggio, dunque è da ieri che è tornato utilizzabile sin dal mattino per i frequentatori di quel tratto di costa. La riapertura giunge dopo otto mesi di lavori che hanno riguardato la messa in sicurezza della rupe e il sentiero che la attraversa collegandola alla spiaggia. Sono stati installati 5mila metri quadrati di reti lungo 120 metri di falesia, con centinaia di metri di chiodature, barriere paramassi nella parte bassa e un cordolo di calcestruzzo sulla sommità, e sono costati alle casse comunali oltre un milione di euro. Nei giorni scorsi la riapertura è stata pubblicizzata dal Comune di Ancona con un filmato realizzato con un drone.