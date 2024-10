La Jesina, finalmente

La Jesina è tornata. Con un poker di reti rifilate, in casa, al Tavullia Valfoglia. Non poteva iniziare meglio l’avventura di Mirco Omiccioli sulla panchina dei leoncelli. I biancorossi però non riescono a diminuire lo svantaggio dalla vetta (Promozione, girone A) - a meno - perché la Fermignanese continua a correre, con la vittoria di misura sul Barbara Monserra. Ma i leoncelli - che potrebbero registrare l’arrivo del centrocampista ex Ancona, Marengo - si prendono il secondo posto, riprendendo proprio il Tavullia Valfoglia. Dopo un punto in tre partite ne riprende tre in una volta sola il Marina che non sbaglia la partita casalinga contro il Villa San Martino. Sembra aver ingranato la marcia giusta la Biagio Nazzaro Chiaravalle che espugna il campo del Sassoferrato Genga, nonostante l’inferiorità numerica per gran parte del secondo tempo. Sassoferrato Genga alla seconda sconfitta casalinga di fila (terzo ko di fila), nonostante il cambio in panchina in settimana con la promozione di Gobbi a mister della prima squadra. Finisce in parità invece l’altro derby tra "anconetane", quello tra Moie Vallesina e Vigor Castelfidardo. In Prima Categoria pareggiano Fc Osimo e Montemarciano, ma continuano a marciare insieme in vetta al girone B. Da dietro recupera terreno l’Olimpia Marzocca corsara sul campo della Sampaolese. Domani intanto si recupererà Castelfrettese-Borghetto, match valido per la prima giornata.