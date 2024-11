La Maceratese pareggia e saluta il primo posto

FABRIANO CERRETO

1

MACERATESE

1

FABRIANO CERRETO (4-3-3): Mazzoni; De Sanctis, Marino (30’ st Carnevali), Stortini, Grassi; Trillini (28’ st Isla), Gori, Conti; Marinelli (32’ st Crescentini), Peluso, Proietti Zolla. All. Caporali.

MACERATESE (4-3-3): Gagliardini; Ciattaglia, Lucero, Mastrippolito, Vanzan; Ruani (47’ st Grillo), Gomis, Bongelli; Cirulli (15’ st Vrioni), Cognigni, Nasic. All. Possanzini.

Arbitro: El Mouhsini di Pesaro

Reti: 2’ pt Ciattaglia (aut.), 18’ st Cognigni

FABRIANO

Il Fabriano Cerreto impone il pari all’ormai ex capolista Maceratese, che viene salvata dal solito Cognigni strappando il secondo pareggio di fila. Dopo 2’ i cartai vanno in vantaggio grazie a un’autorete di Ciattaglia. La Maceratese si tuffa in avanti, ma Mazzoni stoppa i tentativi di Ruani e Cognigni. Il Fabriano Cerreto cerca di ripartire in contropiede e al 34’ Peluso chiama Lucero alla deviazione in corner. Prima del duplice fischio i cartai hanno la grande occasione per il raddoppio: Proietti Zolla serve Trillini che crossa dal fondo, Marinelli non ci arriva per soffio.

Nel secondo tempo prima ci prova Valzan con una punizione pericolosa deviata in angolo da Mazzoni, poi al 18’ arriva il pareggio ospite con un gran cross di Vrioni, entrato pochi minuti, e Cognigni in scivolata fa 1-1. Da segnalare poi una traversa dei locali su colpo di testa di Gori. Gli ospiti protestano per un fuorigioco sanzionato a Vrioni e poi nel finale si rendono pericolosi con una combinazione tra Ruani e Cognigni, ma la difesa locale si salva. Finisce in pareggio, con i biancorossi di Possanzini che vengono superati in classifica da K Sport Montecchio e Chiesanuova, duo che ora guida il massimo campionato regionale.