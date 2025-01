La Pallavolo Senigallia ha chiuso l’anno vincendo. Il sestetto di coach Paradisi guida la classifica

Si è chiuso con una vittoria in trasferta sul difficile campo di Amandola il 2024 dell’US Pallavolo Senigallia, solida realtà del volley marchigiano, con un numero record di tesserati e due squadre nei principali tornei regionali, la serie C femminile, con sponsor Banco Marchigiano Subissati e la D maschile, dove la Security Tape è tornata quest’anno, una categoria più consona alla tradizione del volley maschile senigalliese.

Se quest’ultima squadra, molto giovane, sta comunque disputando un torneo all’altezza delle aspettative di una salvezza al primo anno da neopromossa, è il Banco Marchigiano Subissati a far sognare nel massimo torneo regionale femminile, la serie C. Il sestetto di coach Roberto Paradisi ha chiuso infatti, grazie al successo di Amandola, al comando il 2024, concludendo un anno solare da protagonista: già nello scorso campionato infatti le neroazzurre avevano fatto sognare una promozione in B Nazionale che sarebbe storica per Senigallia, ma dopo aver vinto alla grande la stagione regolare, nei play-off erano state fermate dal Gabicce Gradara, in un match non privo di polemiche per il comportamento di alcuni tifosi ospiti che avevano influenzato il risultato del set decisivo.

Quest’anno il Banco Marchigiano Subissati si sta ripetendo: dopo 13 giornate di campionato nel girone B ha vinto per 11 volte (l’ultima ad Amandola per 3-2, rimontando da 1-2), perdendo soltanto 2 con un rapporto set vint-persi indicativo (35-12) per complessivi 32 punti in classifica. Segue ad una lunghezza l’Urbania e a 5 l’Apav Calcinelli Lucrezia, mentre le altre, a partire dalla Ferri Adriatica Fano quarta con 23 punti, sembrano inesorabilmente staccate. La strada verso la promozione è ancora lunga e come ricorda sempre coach Paradisi "dobbiamo pensare a crescere un passo alla volta, aiutandoci e migliorandoci assieme giorno per giorno" anche perché il gruppo, pur mantenendo forte la sua identità forgiata interamente nelle giovanili del club, è in parte rinnovato rispetto a quello della scorsa stagione, ma sta comunque confermando ai vertici regionali una realtà che negli ultimi anni ha compiuto passi da gigante, raggiungendo pure le finali nazionali con il settore giovanile, fiore all’occhiello della filosofia societaria.

Andrea Pongetti