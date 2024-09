La Passatempese asfalta l’Argignano

Ma che Passatempese (Prima Categoria, girone C). Rifila cinque sberle all’Argignano, alla prima di campionato, e per giunta in trasferta. I Galletti cantano. "Direi buona la prima - esclama Gianluca Mezzanotte, allenatore della Passatempese -. Era una sfida delicata e piena di insidie, perché affrontavamo una squadra neopromossa e con tanto entusiasmo e che da più di un anno non perdeva in casa. Siamo stati bravi ad approcciare bene e a sbloccarla dopo una ventina di minuti con il bel colpo di testa di Ferri riuscendo poi a raddoppiare con un sinistro di Mechri alla mezz’ora. Abbiamo avuto la possibilità anche di chiuderla nel primo tempo, ma è stato bravo il loro portiere Latini".

Appuntamento con i gol solo rimandato. Perché nella ripresa sono arrivate altre tre realizzazioni per i gialloblu dopo aver sofferto solo nei primi minuti della seconda frazione. A segno Mihaylov, Donzelli e Montesi.

"Non posso che essere contento per la prestazione dei ragazzi, ma siamo solo all’inizio e non è il caso di fare voli pindarici. Restiamo con i piedi ben saldi per terra e continuiamo a lavorare. Il nostro obiettivo è quello di ripetere il buon campionato dello scorso anno (quinto posto finale e playoff sfuggiti solo per la regola del distacco in classifica pari o superiore ai 10 punti, ndr) anche se siamo consapevoli che sarà difficile. Il girone C è complicato e pieno di insidie".

Il primo ostacolo sabato, nel debutto casalingo in campionato. Al Muzio Gallo salirà il Potenza Picena dell’ex Menghini. "Sarà sicuramente un bel test In panchina ci sarà poi Paolo (Menghini, ndr), un ex della gara, una persona e un allenatore che stimo e apprezzo". Anche il Potenzia Picena ha iniziato con una vittoria, ma in casa, 3-1 contro il Montecassiano.