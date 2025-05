La pensilina perde pezzi: sparita la tettoia

Che fine ha fatto la copertura della pensilina del trasporto pubblico locale a Rocca Mare? Domanda legittima e ricorrente. Da alcuni giorni, infatti, ai cittadini non è passata inosservata la mancanza del tetto della struttura che era stata completamente ammodernata nella seconda metà di gennaio. Sparita a distanza di pochi mesi.

A prescindere, però, è bene ricordare che, in quel tratto di Statale Adriatica, l’attuale fermata dell’autobus è più sicura, se si pensa che in passato non c’era alcuna protezione per le persone in attesa. Al contrario, dall’inizio dell’anno, all’altezza dell’incrocio con via Fiume, si era intervenuti per realizzare due piattaforme rialzate rispetto alla sede stradale e da allora le pensiline erano dotate di panchine e tettoie. O meglio. Quella che sorge nel tratto di strada che da Marina di Montemarciano va verso Falconara, si presenta ancora nell’assetto rinnovato. Completa. L’altra che, invece, sorge da Falconara verso Marina, è priva di tettoia. Al momento non è chiaro cosa sia accaduto e perché la pensilina non presenti la copertura, in attesa comunque di un celere ripristino.

Si ricorderà che le due di Rocca Mare, oltre ad altre in punti considerati strategici della città, erano state sistemate e realizzate senza pannelli laterali per permettere, anche grazie all’abbattimento delle barriere architettoniche, di fruire appieno del marciapiede per raggiungere la fermata. Gli interventi rientravano in un progetto partito nel 2019 per il miglioramento del trasporto pubblico locale, finanziato al 95 per cento con fondi regionali, nell’ambito del quale si era provveduto ad adeguare numerose fermate del territorio comunale. Ma in quella sul lato nord a Rocca Mare, che è successo tra gennaio e aprile? Sarà sistemata? Se sì, quando verrà riposizionata la copertura, utile anche a proteggere dal sole o dalle intemperie gli utenti del trasporto pubblico locale?