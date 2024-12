La polizia scalda il cuore dei piccoli pazienti di ematologia oncologica

La Polizia di Stato in corsia nel reparto di Ematologia oncologica dell’ospedale Salesi di Ancona. Lunedì pomeriggio, i poliziotti, guidati dal vicario della Questura dorica Capasso, hanno consegnato doni ai piccoli pazienti. Un modo per strappare un sorriso e scaldare il cuore a chi sta affrontando con determinazione e forza le grandi sfide per la vita. Una visita molto gradita da medici, famiglie e bimbi, anche perché alcuni agenti hanno indossato le vesti di Babbo Natale e degli elfi. Anche il questore Cesare Capocasa è sceso in campo e, nei giorni scorsi, si è recato alla mensa della Caritas Diocesana dove, grazie alla preziosa collaborazione dell’azienda Giampaoli, è stato possibile consegnare panettoni da distribuire, per il tramite dei volontari, alle persone meno abbienti. Un’altra rappresentanza della Questura ha fatto visita al Centro Papa Giovanni XXIII, in questo caso portando regali agli ospiti della struttura. "L’importanza di esserci sempre, anche e soprattutto in questo momento di festività – ha rimarcato Capocasa –. L’importanza di esserci passa anche attraverso la vicinanza e la solidarietà da parte degli uomini e delle donne della Polizia di Stato, vicini a chi combatte e a tutti coloro che sono loro vicini, per regalare un momento di spensieratezza e di gioia in vista del Natale". Tra le iniziative più apprezzate, sempre lunedì, il ‘Villaggio natalizio della legalità della Polizia di Stato’, allestito in piazza Roma. Tanti cittadini hanno conosciuto le attività e le specialità della Polizia, che quotidianamente presidia il territorio e si prodiga per la sicurezza della comunità. Neanche a dirlo, i bambini sono rimasti attratti dalla Lamborghini Urus, adibita prevalentemente per i trasporti di emergenza (come il materiale organico) nelle realtà ospedaliere d’Italia. Al termine, a sorpresa, anche un Babbo Natale è sceso dall’irresistibile vettura ed ha distribuito gadget della Polizia di Stato ai più giovani.