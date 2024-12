La Publiesse frena la corsa del Trapani

28

TRAPANI

23

PUBLIESSE : Tanfani, Bronzini, Forconi, Costantini, Lenardon 3, Rivera 2, Mamet 6, Carrizo 3, Ricci, Bizzotto 9, Toppa 3, Guirao, Aquili, Battisti, Pellonara, Aliko 2. All. Romero.

TRAPANI: De Marinis, Stellato 1, Battiston 1, Cenicola 1, Ferraresi 6, Ma. Lista 6, Mi. Lista, L’Abbate 1, Ibeas 4, Plazzotta, Ascorti 1, Priolo 2, Felet, Sassaroli. All. Avram.

Arbitri: Nardinocchi-Zappacosta.

La Publiesse Chiaravalle frena la corsa della capolista Trapani conquistando la vetta della classifica del girone C proprio a braccetto con le siciliane. Tre vittorie su tre per Carrizo e compagne che superano le siciliane 28-23 in terra chiaravallese. Gara mai in discussione, le biancoblu migliorano col passare dei minuti e restano con il muso avanti fino alla fine. Il +5 con cui si arriva all’intervallo (16-11) spiana la strada verso i due punti. La missione si completa nella ripresa, con Bizzotto che sfiora la doppia cifra seguita da Mamet. Festa grande alla fine per il primo posto conquistato a braccetto col Trapani che però deve ancora riposare.