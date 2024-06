La questione dei 5 metri sulla battigia

Secondo gli ambientalisti, che lunedì pomeriggio si sono dati appuntamento per un flash mob davanti alla Torre, la Capannina non avrebbe rispettato il limite dei cinque metri di spazio che va lasciato dalla battigia agli ombrelloni. Il cosiddetto paleggiamento, che non è altro che un riporto di materiale da una parte all’altra della spiaggia. In questo caso dalla spiaggia libera nei pressi della Torre a quella vicino alla Capannina dove l’erosione del mare è stata più incisiva. Principalmente per colpa della mareggiate che hanno colpito durante l’inverno più quella parte della costa di Portonovo rispetto al resto della baia. Il Comunque ha quindi deciso di correre ai ripari proprio per salvaguardare la fetta di spiaggia che non deve essere cancellata. Tutto ciò si concilia a fatica con le esigenze degli operatori privati che investono nella spiaggia di Portonovo.