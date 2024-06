La Raffaeli si gioca tutto. Ecco World Cup e Olimpiadi

Sofia Raffaeli è la ginnasta più titolata della storia della ritmica italiana. Il talento cartaio, dopo un periodo difficile, si sta riprendendo la scena mondiale. Nelle ultime settimane è riuscita a conquistare il titolo italiano e si è laureata vice campionessa europea e tante medaglie nelle competizioni internazionali e di coppa del mondo. Dal 21 al 23 giugno, il Forum di Milano sarà il palcoscenico dell’ultima tappa del circuito World Cup 2024. Un appuntamento importantissimo per la campionessa italiana Sofia Raffaeli che è ai vertici di questa competizione e proverà a bissare il successo della passata stagione. La "formica atomica" dovrà fare attenzione alla bulgara Stiliana Nikolova (neo campionessa europea) e alla tedesca Darja Varfolomeev (campionessa mondiale 2023) che insieme alla fabrianese si contenderanno la Coppa del mondo.

Quindi riflettori puntati sulla vicecampionessa d’Europa e del Mondo, l’agente della Polizia di Stato Sofia Raffaeli, e sulla sua compagna alla Ginnastica Fabriano Milena Baldassarri che renderanno la competizione interessante e lo spettacolo incredibile, in un palaForum che si preannuncia il sold out. L’ultima tappa italiana, per la seconda volta in scena a Milano, chiude il circuito della Coppa del Mondo 2024 prima dei Giochi Olimpici di Parigi che si disputeranno all’inizio di agosto. Le due étoile individuali italiane, con la loro allenatrice Claudia Mancinelli cercheranno di rendere la vita difficile alle avversarie di sempre con Sofia Raffaeli che vorrà alzare per la seconda volta consecutiva la coppa del mondo di fronte al pubblico italiano.

La Federazione ha reso noto il programma definitivo della competizione, che conterà due giorni di qualifiche, valide anche ai fini dell’assegnazione dei titoli All-Around, e un giorno di finali di specialità. Venerdi 21 e sabato 22 Giugno Qualificazioni All-Around individuale (cerchio; palla, clavette; nastro). Domenica 23 Giugno dalle ore 14: Finali di specialità individuali e a squadre (cerchio; palla, clavette; nastro). Nel frattempo due giorni fa il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, oltre a consegnare la bandiera agli alfieri azzurri, Gianmarco Tamberi e Arianna Errigo, ufficialmente designati quali portabandiera dell’Italia Team per le Olimpiadi e agli atleti Luca Mazzone e Ambra Sabatini per le Paralimpiadi di Parigi 2024, hanno ricevuto una folta rappresentanza di ginnaste. All’udienza ha preso parte oltre 200 tra atlete e atleti azzurri, che hanno contribuito a staccare il pass per i Giochi francesi o che hanno preso parte ai recenti Europei di Rimini e Budapest: tra di loro anche le stelle della ginnastica Fabriano Milena Baldassarri e Soffia Raffaeli.

Angelo Campioni