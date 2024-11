La rassegna di cabaret all’Hemingway Cafè in stile Derby e Zelig

La comicità torna in piazzetta con una nuova rassegna di cabaret targata Hemingway cafè di Jesi. Con il patrocinio del Comune di Jesi a partire da domenica prossima e per tutte le domeniche successive fino al 5 gennaio si esibiranno nomi emergenti del panorama nazionale come il marchigiano Mirko Eleonori e il romagnolo Miguel Mm40 uniti a nomi affermati e conosciuti dal grande pubblico come il marchigiano Piero Massimo Macchini, il romagnolo Gianni Bardi e il romano Claudio Sciara (nella foto), a tutti noto per le sue frequenti apparizioni televisive. Il 22 dicembre poi una serata di stand up comedy inserita nel programma natalizio coordinato dal Comune.

Si inizia domenica prossima (ore 20, ma con aperitivo già dalle 19) con lo spettacolo "La gente mormorano" di Piero Massimo Macchini. L’8 dicembre sarà la volta di Mirko Eleonori con "A qualcuno piace curvy", il 15 dicembre di Gianni Bardi con "Grazie, Mr. Clark". E poi il 29 dicembre di Miguel MM40 in "Chegrandemente" infine il 5 gennaio Claudio Sciara in "Vado come un treno". Per tutti gli spettacoli sara’ possibile assistere prenotando dalle 19 l’aperitivo cena all’interno dell’Hemingway cafè insieme ad uno dei 30 sgabelli disponibili. "Obiettivo - spiega il padrone di casa Davide Zannotti - è ricreare quell’effetto club anni ‘60/’70 come nei mitici Derby e Zelig, locali piccoli in cui il pubblico assisteva vicinissimo al comico creando situazioni molto divertenti". Informazioni e prenotazione tavoli: 335362984.

Sa.fe.