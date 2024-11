La regina delle Marche. Senigallia al top punta al milione di presenze: "Ecco i segreti del boom"

Senigallia e la sua spiaggia di velluto punta al milione di presenze: secondo le proiezioni della Regione Marche il movimento turistico registrato negli esercizi ricettivi della regione per il periodo giugno/settembre 2024 è di 737mila e 331 presenze. Un dato che elegge la Spiaggia di velluto a regina delle Marche, battendo anche Pesaro, Capitale della Cultura 2024. Il milione di presenze è la carta d’ingresso per Senigallia al G20 spiagge. Quello emerso è un dato che segna un +3.20% rispetto al 2023. "Il risultato emerso per l’estate 2024 è un risultato davvero importante – ha spiegato il sindaco di Senigallia, Massimo Olivetti – I motivi che hanno consentito di raggiungere tale risultato sono tanti: aver fatto veicolare il nome di Senigallia attraverso le radio e i media che si sono concentrati su eventi di caratura internazionale come il raduno della Harley Davidson, hanno sicuramente consentito di raggiungere una platea più vasta".

Il raduno delle Harley Davidson, ha lanciato la stagione?

"Sicuramente sì e a giovarne non è stata solo la Spiaggia di velluto, ma anche i Comuni vicini".

In una città balneare, anche le condizioni meteo favorevoli hanno aiutato…

"Certamente, sia perché i turisti si sono potuti godere la spiaggia, ma ci hanno anche consentito lo svolgimento di ogni evento come lo avevamo programmato, senza dover trovare una sede alternativa per sopperire al maltempo".

Ogni sera un evento, impossibile annoiarsi a Senigallia...

"Abbiamo cercato di costruire un calendario per un’offerta turistica a 360°, che comprende non solo Senigallia, ma l’intero territorio. Abbiamo avuto riscontro positivo da eventi alla prima edizione, ma anche da eventi tradizionali come 105XMasters e Summer Jamboree, per non parlare dei tanti concerti con artisti nazionali ed internazionali che hanno fatto tappa a Senigallia".

Quanto è importante giocare d’anticipo?

"Avere pronto un calendario di eventi già nei primi mesi dell’anno permette di organizzare una campagna pubblicitaria, sia diretta che indiretta, giocando così d’anticipo rispetto ad altre città concorrenti".

Per il 2025 il nome della Spiaggia di velluto passerà anche attraverso programmi televisivi e fiction…

"La risposta l’avremo l’anno prossimo, la fiction non è ancora andata in onda e nemmeno la puntata di ‘4 Ristoranti’, registrata in città la primavera scorsa. Ma tutto questo, nel frattempo, ci ha consentito di girare nei canali social e anche questo ha sicuramente contribuito a far conoscere la spiaggia di velluto. Un plauso va anche alle nostre eccellenze enogastronomiche che in questo periodo stanno collezionando premi e riconoscimenti nazionali ed internazionali, creando così un altro canale importante per veicolare il nome di Senigallia".

Oltre agli eventi, quali sono altri segmenti turistici su cui puntare per alzare l’asticella?

"Sicuramente siamo sulla strada giusta. Quest’anno abbiamo investito anche sul recupero di alcuni monumenti, aumentando così anche l’offerta culturale della nostra città. Come ho già anticipato, Senigallia e il suo hinterland hanno molto da offrire anche per quanto riguarda il settore enogastronomico e quello sportivo".

Ci sono già delle anticipazioni sull’estate 2025?

"Stiamo già lavorando al cartellone, come ormai è nell’ottica della nostra tradizione si lavora su eventi legati al mondo dello sport, della musica e dello spettacolo, ma anche enogastronomia e cultura in modo da creare un prodotto trasversale in una città che continua a puntare sull’accoglienza".