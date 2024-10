La Ristopro cala il tris: espugnata Salerno

LDR

62

RISTOPRO FABRIANO

66

LDR : Chaves 20, Stanic 15, Cappelletti, Candotto, Favali 7, Annarumma ne, Fall 5, Duranti, Matrone 4, Mei 3, Kekovic 8, Biccardi ne. All. Farabello

RISTOPRO FABRIANO: Pierotti 20, Carta, Dri 2, Centanni 21, Gnecchi 7, Molinaro 4, Pisano ne, Ottoni ne, Da Rin ne, Raucci 6, Scandiuzzi 6, Romagnoli ne. All. Niccolai

Arbitri: Galluzzo e Iaia di Brindisi

Parziali: 19-13 36-31 51-48 62-66

Arriva la terza vittoria consecutiva per una Ristopro Fabriano sempre più in crescita: espugnato il campo del Salerno, dopo un’ottima seconda metà di gara e in particolare un grande ultimo quarto. Al via coach Farabello propone Stanic, indimenticato ex, Chaves, Candotto, Kekovic, Matrone, a cui Niccolai replica con Pierotti (foto) – che si trova di fronte il suo predecessore in maglia biancoblù – Centanni, Gnecchi, Raucci e Molinaro. Proprio Stanic, precisissimo dalla lunetta nel primo quarto (6/6) propizia il primo mini allungo del match, coi locali che chiudono al 10’ sul 19-13. I primi due punti di Pierotti tengono a galla la Ristopro a metà del secondo periodo quando Salerno tenta di scappare (27-20 al 15’). Grazie ai canestri di Centanni, Fabriano limita però i danni e al riposo lungo è ancora sotto, ma con un rimediabile -5: 36-31. Centanni è in giornata e con il suo tredicesimo punto porta i suoi a -2 a metà del terzo quarto (40-38) prima che Pierotti pareggi (40-40 al 26’) costringendo Farabello al time-out, sospensione che sortisce effetto perché Salerno piazza un nuovo break (50-40 al 28’) e al 30’ è di nuovo avanti 51-48 con la Ristopro ancora pienamente in partita. Tripla di Centanni a inizio ultimo parziale e sorpasso fabrianese (51-53 al 32’): Pierotti, dopo un inizio con qualche errore, è sempre più in partita e piazza un altro canestro da fuori (53-58 al 35’), così come fa Centanni che con la sua quarta conclusione a segno da tre mantiene la Ristopro avanti di 6 a 3’ dalla fine. Fall, ex Goldengas Senigallia, tiene in vita i campani col canestro del -4 (60-64 al 38’), quindi Kekovic fa -2 (62-64 al 39’). Brividi, ma Salerno fallisce le occasioni e Fabriano festeggia coi liberi di Centanni.