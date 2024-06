La Rotonda in profumi, portachiavi e t-shirt

Oggi apre ‘La Rotonda Shop’, il temporary store dedicato alla Rotonda a Mare. Il gioiello sospeso tra cielo e mare, simbolo del turismo marchigiano diventa un brand: una fragranza unica racchiusa in una miniatura della Rotonda è il profumo che rappresenta Senigallia, ma soprattutto il monumento che ha ispirato la canzone di Fred Buongusto, la stessa che ha fatto ballare e innamorare intere generazioni. Non solo profumi, ma anche borse con il logo, così come portachiavi e t-shirt, asciugamani e accessori moda. Souvenir unici che possono essere acquistati solo nel punto vendita di via Gherardi, che da oggi resterà aperto tutti i giorni, dalle 16 alle 20. E dal mese di luglio resterà aperto dalle 17 alle 24. Profumo e borsa potranno invece essere acquistati anche in negozi partner de ‘La Rotonda Shop’, che ha anche il suo profilo Instagram. "Il progetto è partito con il profumo – spiega il responsabile di Diamond International – abbiamo pensato di provare con una linea di gadgets, in modo che i turisti possano portarsi a casa qualcosa che gli ricordi i bei momenti di vacanza trascorsi nella nostra città". Una borsa, una t-shirt che i senigalliesi possono indossare con orgoglio, mostrando il simbolo della spiaggia di velluto. Il negozio sarà inaugurato oggi nel cuore del centro storico e i colori scelti sono l’azzurro del cielo che si fonde con quello del mare e il bianco della Rotonda. Una linea di prodotti che potrebbe ampliarsi e sbarcare anche on line in modo da poter essere acquistata da ogni parte del mondo. Una stagione che la Rotonda a Mare è pronta a vivere da protagonista: da sabato 22 giugno a domenica 25 agosto sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 23. Nello stesso periodo, il sabato e la domenica, sarà possibile visitare la Rotonda a Mare dalle 18 alle 24. Inoltre sarà visitabile oggi dalle 16 alle 19 e domani dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 16 alle 19, il 6 e 7 giugno dalle 16 alle 19, l’8 e 9 giugno dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 16 alle 19, il 15 e 16 giugno dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 16 alle 19. Date che si aggiungono alle aperture previste per lo svolgimento degli eventi del calendario estivo. La Rotonda a Mare farà da cornice al programma ‘Calciomercato l’Originale’, in onda su Sky dal 10 al 14 giugno: in piazzale della Libertà si alterneranno ex calciatori e giornalisti, volti conosciuti a livello nazionale e da anni associati al canale nazionale sportivo per eccellenza.