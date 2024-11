"La ruota gira ma alla Destra ora sta bene"

"La ruota gira e la destra ci ripensa". Dall’altro giorno la ruota panoramica in piazza Cavour è tornata, in largo anticipo rispetto al passato e il gruppo consiliare del Partito Democratico ha scelto l’ironia per attaccare la giunta Silvetti: "Dopo anni di polemiche da parte di chi prima era all’opposizione e adesso amministra la città, sulla scelta dell’attrazione a Natale, anche quest’anno la ruota girerà. Contro di essa si era espressa tutta la destra, ma quelle parole suonano ormai lontane. Ricordiamo le ferventi interrogazioni in Consiglio comunale dell’allora consigliere Berardinelli, oggi assessore comunale, secondo cui piazza Cavour era un’idea malsana. Berardinelli l’aveva definito un capriccio mediatico elettorale per continuare a portare degrado ad Ancona. L’allora consigliere Tombolini aveva accusato il centrosinistra di aver scambiato gli anconetani per criceti, criticando i costi. Più vicine nel tempo, ma ugualmente smentite dai fatti, le dichiarazioni dell’assessore Angelo Eliantonio che, volendo marcare il cambio di passo a tutti i costi, l’anno scorso aveva annunciato di voler rivoluzionare totalmente la formula del Natale, eliminando la ruota o, almeno, spostandola da piazza Cavour. Eppure, dopo tanto parlare, tutto è rimasto identico. Il tema non è certo di quelli strategici, ma testimonia il modus operandi della destra anconetana. Amano le promesse elettorali, ma non le sanno mantenere. Sulla ruota c’è stato un ripensamento, speriamo ce ne siano anche sui temi importanti: l’utilizzo della Mole o il pieno recupero di alcune attività dei servizi sociali. È proprio vero, la ruota gira. In tutti i sensi".