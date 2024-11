La Sabini non fa scherzi. Fanalino di coda domato

bellaria igea

0

castelferretti

3

PARZIALI: 24-26, 18-25, 20-25

ROMAGNA BANCA BELLA IGEA: Amorico, Sampaoli N., Sampaoli M., Cozzolino, Cucchi, Evangelisti, Kely, Carotenuto, Majak, Occhipinti, Mazza, Cafaro (L1), Cipolletta (L2). All. Procucci- De Leonibus.

SABINI CASTELFERRETTI: Giuliani, Palazzesi, Gaggiotti, Freddi, Violini, Bizzarri, Giaccaglia (K), Licitra, Mancinelli, Mariotti, Pettinari G., Pieroni, Marchetti (L1), Cesarini N. (L2). All. Silvestrini - Sciati.

ARBITRI: Fallica-Palmieri

La Sabini non fa scherzi. Vittoria doveva essere e vittoria è stata per la formazione di Silvestrini contro l’ultima in classifica ancora a secco di punti, anche se i romagnoli per lunghi tratti hanno dimostrato di non meritare lo zero in classifica. Dopo una partenza contratta la Sabini cambia l’inerzia del match prima con il turno al servizio di Mancinelli. Poi con quello di Mariotti e in contrattacco con Licitra e Violini anche se ci vogliono i vantaggi ai marchigiani per valicare il muro locale. Equilibrati anche gli altri parziali, ma la maggiore qualità della Sabini esce fuori. con servizio e muro fondamentali per chiudere il mtch con il massimo scarto.