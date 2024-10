La sexy ladra ruba collane d’oro a due anziani

Abbordava gli anziani seduta su una panchina e dopo aver guadagnato la loro fiducia li abbracciava e li baciava strappandogli via le collanine d’oro che portavano al collo. In un caso è riuscita a rubare anche un bracciale d’oro. Guadagnata la refurtiva fuggiva di corsa e girato l’angolo aveva pronta un’automobile, guidata da un complice, dove saliva a bordo per sfrecciare via e far perdere le proprie tracce. Una sexy ladra con autista. Sono fratello e sorella, 30 anni lei, nata in Romania, e 25 anni lui, nato nel Regno Unito. Entrambi sono finiti a processo davanti alla giudice Maria Elena Cola, al tribunale dorico, per furto con strappo in concorso e aggravato. Sono difesi dall’avvocato Giuseppe Cutrona.

Due i colpi messi a segno a Sassoferrato, il 14 luglio del 2020. Entrambe le vittime erano anziane, una anche invalida al 100%. Stando alle accuse la 30enne, di bella presenza, si sarebbe finta incinta per abbordare la prima vittima, un 75enne del posto. Attorno alle 10 l’anziano è passato davanti ad una pizzeria, a Piano di Frassineta, e si è sentito chiamare dalla giovane romena che era seduta su una panchina lì davanti. Ha notato un pancione deducendo che fosse incinta. "Non mi sento molto bene mi aiuti la prego", gli ha detto la ragazza. Il 75enne le ha consigliato di andare al bar lì accanto a prendersi un bicchiere d’acqua.

La giovane però era titubante, gli ha risposto che non voleva andare al bar e ha spostato la conversazione su altro dicendo che era una badante e stava cercando lavoro. Poi ha invitato l’uomo a sedersi accanto a lei. Appena il 75enne si è appoggiato sulla panchina lei lo avrebbe abbracciato stretto. L’anziano si è imbarazzato e si è alzato di scatto allontanandosi. La sexy ladra però lo avrebbe seguito, raggiunto e abbracciato di nuovo mollandogli anche un bacio a stampo sulla guancia. Nel farlo gli ha strappato via la collana con un ciondolo di crocifisso, d’oro, del valore di 150 euro.

Poi è corsa via verso la vettura che l’attendeva in strada. Dopo 15 minuti è toccato ad un 82enne subire il furto, in via San Bernardino. L’anziano, invalido, era seduto sulla panchina fuori casa quando la giovane si è avvicinata con una scusa sedendosi accanto. Avrebbe iniziato ad accarezzarlo poi lo ha abbracciato strappandogli collana d’oro e bracciale, del valore di 300 euro. Entrambi gli anziani hanno fatto denuncia ai carabinieri che dalle descrizioni fornite e dalle indagini svolte sono risaliti alla donna e al fratello. Ieri dovevano testimoniare le vittime in tribunale ma non si sono presentate. L’udienza è stata rinviata al 19 febbraio.

Marina Verdenelli