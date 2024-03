La Stamura a L’Aquila: in palio punti salvezza

Turno infrasettimanale in B Interregionale che inizia il girone di ritorno della seconda fase: quattro partite, la prima delle quali tra oggi e domani prima della sosta del prossimo fine settimana per le festività pasquali. Giocano oggi la Stamura Ancona, nel girone Playout salvezza e domani la Goldengas Senigallia, nel girone Gold per la qualificazione ai playoff promozione. L’ultima giornata ha rivitalizzato entrambe: Ancona ha vinto una partita fondamentale a Mondragone e ora può guardare al futuro con più serenità anche se l’obiettivo di evitare gli ultimi due posti (retrocessione diretta in serie C) e il terz’ultimo (spareggio salvezza) è ancora tutto da centrare. Oggi trasferta in Abruzzo per i dorici (10 punti) che rendono visita all’Aquila, primo nel girone salvezza con 14 punti e con ormai la permanenza in categoria vicinissima anche matematicamente: si gioca alle ore 20.30 agli ordini degli arbitri Di Santo di Chieti e Ricci di Pedaso.

La Goldengas gioca invece domani, al PalaPanzini, dove non perde da ottobre 2023, nella prima di campionato col Bramante, a cui sono poi seguite 12 vittorie interne consecutive: a Senigallia, alle ore 21, salirà il Fiumicino, che dopo una grande prima fase nel girone laziale, come le sue corregionali appena il girone si è incrociato con quello marchigiano ha iniziato a penare. Fiumicino, nonostante i rinforzi anche prima dell’inizio di questa seconda fase è ancora fermo a 10 punti, venendo da quattro sconfitte consecutive, la prima delle quali maturata in casa all’andata proprio contro la Goldengas.

Capitan Giacomini, che domenica scorsa ha toccato la partita numero 200 in biancorosso, uno dei più presenti nella storia societaria (guidata l’inarrivabile Pierantoni, 551 partite) è pronto a guidare i compagni verso un successo che metterebbe intanto una seria ipoteca sulla qualificazione ai playoff (prime 6 del girone Gold da 8, la Goldengas al momento è terza a +6 sulla settima) tenendo vive le speranze di agganciare pure uno dei primi due posti, dove attualmente ci sono a 14 Bramante e Matelica. Al PalaPanzini, dove a giorni saranno installate 1.000 nuove poltroncine, arbitreranno Renga di Folignano e De Angelis di Grottammare.

Andrea Pongetti