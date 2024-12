La The Begin si ferma. I dorici tornano sulla terra

SAVIGLIANO

THE BEGIN VOLLEY ANCONA: Giorgini, Larizza 1, Giombini, Pulita, Albanesi, Gasparroni, Andriola 5, Ferrini 12, Sacco 3, Santini 11, Umek 6. All. Della Lunga.

MONGE GERBAUDO SAVIGLIANO: Brugiafreddo, Quaranta, Calcagno, Gallo, Carlevaris, Rainero, Galaverna 22, Rabbia, Sacripanti 20, Gatto, Orlando Boscardini 6, Turkaj 4, Dutto 2, Pistolesi 7. All. Bulleri.

Arbitri: Cavicchi e Kronaj.

Parziali: 25-16, 25-22, 25-22.

Giornata decisamente no, quella della The Begin Ancona che incappa in una netta sconfitta sul taraflex di Cavallermaggiore contro il Savigliano ed è costretta a tornare a casa a mani vuote dalla trasferta piemontese dopo le tre vittorie consecutive che avevano fatto esultare i dirigenti anconetani.

Mai davvero in partita i ragazzi di coach Della Lunga, che si ritrovano sempre a rincorrere la Monge Gerbaudo.

Una giornata da dimenticare in fretta e di cui fare tesoro in vista dei prossimi impegni, come quello che tra una settimana vedrà gli anconetani affrontare i sardi della Sarlux Sarroch.

A Cavallermaggiore entrambe le squadre scendono in campo senza i rispettivi opposti titolari, sostituiti da Marco Santini per la The Begin e da Kristian Turkaj per la Monge Gerbaudo.

Il primo parziale è tutto a favore dei padroni di casa, troppo fallosi i dorici che devono rincorrere dall’inizio e non riescono a riagganciare il Savigliano. Più equilibrato il secondo parziale: la The Begin parte bene, Santini prende per mano i suoi e si procede punto a punto.

Un buon turno in battuta dello schiacciatore Sacripanti porta Savigliano sul +3 e costringe Della Lunga a chiamare timeout.

La Monge Gerbaudo gestisce il vantaggio e chiude il set 25-22. Il terzo set è la fotocopia del primo, nel punteggio invece identico al secondo: la The Begin gioca a fasi alterne e non riesce a tener testa a una più concreta e continua Monge Gerbaudo che conserva così l’imbattibilità casalinga e costringe i dorici allo stop.