"La Vestale" a Jesi. Protagonisti premiati

Serata fantastica, teatro pieno e pubblico caloroso per "La Vestale" (1807) di Gaspare Spontini, opera inaugurale della 57esima Stagione lirica di Tradizione del Teatro Pergolesi di Jesi andata in scena venerdì 18 ottobre con replica domenica 20 ottobre. Venerdì, in occasione del debutto del nuovo allestimento, le amministrazioni comunali di Jesi e di Maiolati Spontini, con i sindaci Lorenzo Fiordelmondo e Tiziano Consoli, e con gli assessori alla cultura Luca Brecciaroli e Sebastiano Mazzarini, hanno voluto omaggiare i protagonisti di una serata indimenticabile.