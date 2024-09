Ladro di bici arrestato: a bloccarlo uno straniero

Un 20enne di origine straniera, irregolare sul territorio nazionale è stato arrestato dai carabinieri per furto. Il giovane è stato colto in flagranza di reato grazie alla segnalazione di una donna che lo ha sorpreso mentre cercava di rubare anche la sua bicicletta. I fatti si sono verificati nel tardo pomeriggio di mercoledì: il 20enne, secondo alcuni testimoni in compagnia di un altro connazionale che poi sarebbe riuscito a scappare, ha rubato una bicicletta elettrica e un monopattino elettrico sul lungomare Mameli, all’altezza dei Bagni 16. I due, allontanatesi con la refurtiva, si sono diretti su via Raffaello Sanzio dove hanno cercato di rubare un’altra bicicletta elettrica, ma sono stati sorpresi dalla proprietaria che ha chiamato i carabinieri. Prima dell’arrivo dei militari, uno dei due ladri sarebbe stato fermato da un altro extracomunitario, mentre l’altro è riuscito a scappare. Il valore della refurtiva ammonta a circa 2mila euro. Ieri mattina i carabinieri hanno contattato i proprietari a cui è stata restituita la refurtiva.

Non si placa l’ondata di furti di biciclette che dall’inizio dell’estate sta investendo la spiaggia di velluto: non solo biciclette elettriche, ma anche biciclette vecchie, da bambino, di ogni tipo vengono trafugate in tutte le zone della città. Dal lungomare al centro storico, passando per le frazioni: in alcuni casi, come in via Capanna, una bicicletta è stata rubata all’interno del cortile di casa, mentre al Vivere Verde è stata rubata nonostante si trovasse all’interno del garage. Ladri di biciclette senza cuore che non risparmiano nemmeno le biciclette dei bambini, rubate sia sul lungomare che in centro storico nonostante fossero legate con la catena.

Una settimana fa era stata rubata anche una bicicletta con tre ruote appartenente a un disabile: fortunatamente è stata ritrovata a Montemarciano e riconsegnata al proprietario. Non solo ladri di biciclette, in azione ci sono anche i topi di appartamento: sempre nel pomeriggio di mercoledì è stato sventato un colpo in un appartamento di via della Resistenza a Marzocca, ma quello non sarebbe l’unico: ignoti avrebbero messo a segno anche altri furti in abitazioni della frazione dove avrebbero rubato denaro in contanti. Le indagini sono in corso. Qualche giorno fa, un residente di Arcevia aveva filmato un ladro mentre entrava nella sua proprietà.