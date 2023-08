Lara e Luca oggi sposi: l’emozione di un sì per sempre Grande emozione oggi per Lucio Martino e sua moglie Daniela: alle 18, il loro secondogenito Luca sposa la sua amata Lara Bartozzi. Cerimonia e ricevimento a Villa Bianca, Montegranaro. Auguri di felicità per le famiglie Martino e Bartozzi da parte della redazione del Resto del Carlino.