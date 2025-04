L’area ex Antonelli finisce in Consiglio

Sarà discussa nei prossimi Consigli comunali l’interrogazione della capogruppo di Cittadini in Comune Lara Polita al sindaco Stefania Signorini, relativa all’area ex Antonelli. La consigliera di minoranza chiede se "l’area in questione sia stata bonificata, con quali metodologie e da quali soggetti esecutori". Laddove al "primo quesito risultasse una risposta negativa", è stato chiesto inoltre di sapere "se prima dell’intervento di recupero annunciato il 27 marzo 2025 sarà previsto l’intervento di bonifica dell’area, quale ditta sarà incaricata dell’intervento e con quale metodo interverrà per la migliore efficacia".

L’intervento cui fa riferimento Polita è quello in cui il Comune ha annunciato che il recupero dell’area ex Antonelli a Villanova prevedrà giardini pubblici, strutture sportive e attività di ristoro al posto dei magazzini del primo Novecento. Gli interventi del primo lotto, per un importo complessivo di 2,4 milioni di euro, interessano gli edifici che si affacciano su via Flaminia e via Monti e Tognetti. Ma i progettisti sono al lavoro per la redazione del progetto esecutivo del secondo lotto, che riguarda invece l’area verde e l’edificio centrale.