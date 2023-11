"L’assessore lascia criticando il personale"

Il Pd torna sulle dimissioni dell’assessore al Bilancio Ilaria Bizzarri: "Restiamo in attesa di leggere la lettera con cui l’ormai ex assessore ha rassegnato le dimissioni – spiega Romano – la stessa che sosterrebbe di non avere avuto aiuto dai dipendenti comunali, rei di essere ‘lenti’, e che il Comune non è una azienda. Al di là delle critiche ingiuste sui dipendenti comunali, bisognerebbe ricordare all’assessore e al sindaco che la macchina organizzativa è stata voluta e plasmata così proprio dalla giunta Olivetti. Il Comune non è una azienda privata, esatto, non ha il fine di produrre profitti ma di offrire servizi e di essere di aiuto ai cittadini. Che un assessore si accorga di questo dopo tre anni di mandato, francamente, è desolante. Esprimo solidarietà agli uffici comunali e ai nostri dipendenti, spesso in prima linea, con responsabilità importanti e lasciati quasi sempre soli da una regia politica e amministrativa che è stata completamente fallimentare finora e non ha esitato a scaricare le proprie responsabilità politiche su chi non aveva colpe, se non quella di svolgere il proprio lavoro".

In attesa della nomina del nuovo assessore, la delega al bilancio è tornata nelle mani del sindaco.