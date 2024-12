L’Azienda Santa Barbara è cantina dell’anno in Centro Italia

L’Azienda Santa Barbara è la cantina dell’anno per il Centro Italia della Guida Top 100 Migliori vini italiani 2025 di Winemag. Composta da 45 ettari nelle colline di Barbara, Serra de’ Conti, Montecarotto, Arcevia, Morro d’Alba, Cupramontana, ha la sua sede in un antico monastero nel cuore di Barbara.

È lì che grazie all’estro del patron Stefano Antonucci nascono vini che vengono esportati in tutto il mondo.

Il suo motto è ‘Bevete e sorridete’, meglio ancora se i vini prodotti insieme alle tante innovazioni come il ‘Bitter Le Vaglie, il ‘Gin Mossi’, ‘l’Amar Mossi’, le grappe ‘Pignocco’ e ‘Lina’, ma anche l’olio extra vergine di oliva. In ogni prodotto c’è un po’ di storia di Stefano Antonucci: ‘Mossi’ così lo chiamano gli amici e così che lui ha voluto che i suoi prodotti portassero il suo ‘nome’, così come i vini dove non manca lo ‘Ste’ e le etichette fatte ad hoc come la capsule che porta il suo volto stilizzato impresso in alcuni capi di abbigliamento, uno su tutti le t-shirt vendute per beneficenza. Un’azienda a 360° che è diventata un’eccellenza del territorio e non solo.

I vini dell’Azienda Santa Barbara sono stati protagonisti anche al G7 e hanno accompagnato la serata di presentazione del panettone Motta firmato Bruno Barbieri. Ma il frutto del suo lavoro Antonucci lo ha riscosso lo scorso ottobre, durante un viaggio di lavoro in America dove si è ritrovato a firmare le sue bottiglie come una star hollywoodiana. Sono sei i suoi vini che hanno ottenuto grandi riconoscimenti di Winemag, Bibenda, Le Guide L’Espresso, Gambero Rosso: dallo Stefano Antonucci 100/100, passando per il Moss Blanc 97/100, Le Vaglie 95/100, il passito Lina 94/100 fino al Tardivo ma Non Tardo 92/100 e il Maschio d’Amonte 91/100.

Un altro anno da incorniciare per l’Azienda Santa Barbara da sempre molto presente sul territorio anche per il sociale con numerose iniziative di raccolte fondi in favore delle persone meno abbienti.