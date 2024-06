Le nostre eccellenze. Pazienti da fuori regione,. Torrette ai vertici in Italia

Attrattività della struttura e complessità di cure, l’azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche porta a casa un altro risultato eccellente a livello nazionale. Stando a una classifica stilata dal Sole 24 Ore che riporta dati del Ministero della Salute, l’ospedale di Torrette e gli altri presidi che compongono l’azienda si pongono al decimo posto in Italia per le due voci altamente importanti. In particolare l’attrattività, ossia la capacità di convincere cittadini che arrivano da fuori città, provincia e regione a curarsi nel policlinico di Ancona, unico ospedale Dea di II° livello. In pratica il concetto fondamentale in sanità di mobilità passiva, la capacità di aumentare la qualità delle prestazioni e, di conseguenza, i ricavi, fondamentali in ambito sanitario e in tempi di vacche magre per il settore.

Ancona è a livello delle maggiori strutture nazionali, al decimo posto, l’unica marchigiana e al livello del ‘Gemelli’ e del ‘San Camillo’ e davanti a aziende di grande fama, dal Niguarda al Careggi e così via. I primi tre posti, tra le altre cose, sono occupati dalle strutture private lombarde, Galeazzi, Humanitas e San Raffaele che hanno ovviamente parametri differenti. Non va dimenticato che le ultime due classifiche generali sulla qualità delle cure, quelle riferite agli anni 2021 e 2022, hanno messo gli ex ‘Ospedali Riuniti’ di Ancona al primo posto tra le strutture pubbliche. Quest’ultimo risultato consolida il livello di altissima qualità di Torrette, Lancisi e Salesi nonostante il periodo difficile.

Soddisfazione è stata espressa dal Direttore generale dell’azienda, Armando Gozzini: "Essere davanti ai più grandi ospedali pubblici del nord nella classifica di chi attrae più pazienti da fuori regione, stilata dal Ministero della Salute per i casi più complessi, attesta e conferma il grande merito dell’impegno della classe sanitaria di questa azienda ospedaliero-universitaria. Questo risultato, insieme al PNE (Piano Nazionale Esiti) che sul tema della qualità e degli esiti delle cure ci attesta al primo posto degli ospedali pubblici secondo l’Agenzia regionale dei servizi sanitari, riconferma a questo punto la propria missione e la valenza strategica per il territorio marchigiano della nostra azienda".

Pierfrancesco Curzi