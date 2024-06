Le stoccate di Federico: "Sogno le Olimpiadi"

Piccoli campioni crescono. Lui è Federico Greganti di Castelbellino, fresco di medaglia di bronzo al campionato italiano under 20. "Ho iniziato questo sport a 6 anni grazie ad un mio ex compagno di classe che praticava scherma. La vera scintilla scattò dopo il mio primo campionato italiano Under 14, quando capii che avrei voluto essere al posto del vincitore. La scelta di continuare fu facile, anche se all’inizio ero tentato dal calcio.

I miei genitori mi incoraggiarono a persistere nella scherma, dicendomi che avrei sempre potuto giocare a calcio con gli amici, ma costruire una carriera schermistica sarebbe stato molto più gratificante. Avevano perfettamente ragione, e ora è difficile trovare la voglia di fermarmi per riposare". "Quest’anno – aggiunge - è stata una stagione lunga e impegnativa, e non è ancora finita con due campionati italiani ancora da disputare, Under20 e assoluti. Dopo sei gare di Coppa del Mondo, un campionato europeo e un campionato mondiale, sono assolutamente soddisfatto dei risultati ottenuti con i miei compagni di squadra. Abbiamo vinto sei argenti in coppa del mondo, il titolo di campioni d’Europa e quello di vicecampioni del mondo. Sul lato individuale, voglio migliorare ancora tanto. C’è molta strada da fare. La mia prestazione migliore è stata al campionato europeo, dove sono arrivato quinto, anche se arrivare a un passo da una medaglia è una sensazione bruttissima. I momenti migliori sono stati la vittoria europea e il secondo posto mondiale. Ricorderò sempre l’emozione di saltare addosso e abbracciare il nostro compagno che faceva l’ultimo assalto in finale all’Europeo, quando attendevamo tutti abbracciati quell’ultima stoccata". Prossimi obiettivi? "Partecipare alle Olimpiadi e vincerle, ma la strada è ancora lunga e impegnativa. Nel breve termine, per questa fine stagione e la prossima: vincere il campionato italiano e il campionato del mondo".