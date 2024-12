Lettera dei vescovi per il Giubileo

Il Natale si avvicina ma anche l’anno giubilare 2025 e Loreto si sta preparando per accogliere milioni di fedeli. Gli arcivescovi e i vescovi delle Marche si sono incontrati per un momento di preghiera nella basilica della Santa Casa. Dopo la recita dei Vespri è stato letto il loro messaggio ai fedeli marchigiani per il Giubileo. "Papa Francesco ci invita a riscoprire la gioia di essere "peregrinantes in spem". Come vescovi vogliamo condividere con voi alcune riflessioni fatte insieme nelle nostre ultime due riunioni di settembre e ottobre. Siamo partiti da alcune domande: che cosa e come sperano i cristiani di oggi? Si può ancora vivere di speranza?", è uno stralcio della lettera. La Novena per la Festa della Venuta è iniziata e si concluderà venerdì. Ogni giorno alle 16, in Sala Macchi, i pellegrini si raduneranno per la liturgia penitenziale e le confessioni, alle 16.45 processione in Santuario per la messa presieduta dai vescovi diocesani e si terminerà con il passaggio nella Santa Casa al canto delle Litanie Lauretane.