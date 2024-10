Libri, ecco "Il lupo vegetariano" con i disegni dello street artist Run

E’ un libro molto particolare, fin dal titolo ("Il lupo vegetariano"), quello firmato da Marco Benedettelli e Orsola Bernardo. Il testo, infatti, è affiancato dalle tavole e dai disegni dello street artist anconetano RUN, al secolo Giacomo Bufarini. L’opera ha uno scopo benefico. I diritti d’autore delle vendite verranno infatti devoluti all’associazione Ondaverde di Falconara, impegnata sul fronte delle questioni ambientali nel territorio cittadino. Il libro racconta la storia di un lupacchiotto che scruta le pecore e gli agnellini sul prato a valle. Li osserva e sente che vorrebbe giocare con loro, ma vede anche che ogni primavera alcuni uomini entrano oltre lo steccato dell’ovile, si prendono gli agnellini e li portano via. La sua mamma, una lupa premurosa e saggia, intanto lo nutre con la carne che caccia. Finché il lupacchiotto una notte scende per il sentiero nel bosco: deve procurarsi da mangiare. Lo vuole la legge del branco, gli spiega la mamma lupa. Ma quando si trova di fronte alle pecore, qualcosa in lui cambia. Quando torna sulla sua rupe, è ormai più forte e maturo e gli si fa chiaro che siamo tutti uguali e che la natura e le sue creature devono essere rispettate per poter produrre i propri frutti in armonia. Una storia per piccoli e grandi, dedicata a chi non teme di mettersi in discussione e porsi delle domande.