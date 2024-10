L’impresa di Zuccaro per i bambini poveri. Missione in Perù

Domenica partirà l’iniziativa benefica denominata "Ad un Passo dal Cielo" che prevede la traversata a piedi, per complessivi 100 Km, a 3700 m. di altitudine, del lago salato Salar de Uyuni, il più vasto deserto di sale del mondo, nella Bolivia Sud- Occidentale. Il rientro è previsto il 1 novembre 2024. L’impresa è stata organizzata dai marchigiani, Raniero Zuccaro, Ispettore della Polizia di Stato in servizio alla Polfer di Fabriano, e Simone Giglietti, maratoneta professionista, e prevede la partecipazione di una ragazza disabile dalla nascita, Federica Stroppa, campionessa italiana di nuoto paraolimpico, la quale, con la sua forza e la sua grinta è determinata ad affrontare la difficoltà dell’impresa, con l’aiuto dei suoi compagni di viaggio, a bordo di una sedia a rotelle, appositamente costruita per affrontare le varie difficoltà che potrebbero di volta in volta presentarsi.

L’iniziativa, che ha già ottenuto anche il patrocinio della Polizia di Stato, ha finalità benefiche a favore di Missione Perù, a sostegno delle Suore Cappuccine di

Madre Francesca Rubatto. L’Ispettore Raniero Zuccaro ha già partecipato ad altre iniziative di solidarietà per raccogliere fondi per realizzazione di progetti a sostegno dei bambini in Perù, tra le quali si ricorda una "pedalata di solidarietà" in solitaria, nel 2011, da Milano a Milazzo percorrendo 1600 chilometri.