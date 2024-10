Lirica, tra prove e obiettivo giovani

Inizieranno lunedì prossimo al Teatro delle Muse le prove per il "Nabucco", che venerdì 25 ottobre (replica domenica 27) darà il via alla nuova stagione lirica di Ancona. L’opera di Verdi sarà diretta da György Gyoriványi Ráth, con la regia di Mariano Bauduin, le scene e le luci di Lucio Diana e i costumi di Stefania Cempini. Il cast include alcuni tra gli artisti più interessanti della nuova generazione di cantanti verdiani: protagonista è il baritono Ernesto Petti, appena reduce dal successo della prima di "Macbeth" al Festival Verdi al Regio di Parma. Rebeka Lokar interpreta Abigaille, Zaccaria è Nicola Ulivieri, Ismaele Alessandro Scotto Di Luzio, Fenena Irene Savignano; il Gran Sacerdote è Andrea Tabili, Antonella Granata è Anna, Abdallo è Luigi Morassi. Il maestro Ráth dirigerà l’Orchestra Filarmonica Marchigiana, il Maestro Francesco Calzolaro il Coro Lirico "Vincenzo Bellini" di Ancona. Presente anche L’Orchestra dei Fiati di Ancona. La produzione è un nuovo allestimento della Fondazione Teatro delle Muse.

Quest’anno per le opere in cartellone è prevista l’anteprima giovani, in accordo con l’Ufficio Scolastico Regionale e Università Politecnica delle Marche. Per Nabucco la data scelta è il 23 ottobre. Gli istituti scolastici possono prenotarsi allo 071 20784222 (dalle 15 alle 17) o scrivendo a info@marcheteatro.it. Il percorso per gli studenti comprende un incontro con il direttore artistico Vincenzo De Vivo, che racconterà l’opera con annessa visione delle prove (18 ottobre). Gli studenti universitari possono recarsi direttamente in biglietteria a ritirare il biglietto mostrando il tesserino. Rispetto al personale docente e ai dipendenti dell’Università Politecnica delle Marche è previsto uno sconto sui biglietti del 20%. Non mancherà la consueta guida all’opera, che domenica 20 (ore 11, ingresso libero) al Ridotto avrà come protagonista il critico Fabio Brisighelli.

La seconda opera in cartellone è "Madama Butterfly" di Puccini, in scena il 6 e l’8 dicembre. Francesco Angelico dirigerà l’Orchestra Sinfonica ‘Gioachino Rossini’. Debutto nel ruolo di Cio-Cio-San per Myrtò Papatanasiou, una delle artiste più rappresentative della scena europea. Con lei, tra gli altri, il baritono Sergio Vitale (Sharpless), il mezzosoprano Manuela Custer (Suzuki) e il tenore emergente Giuseppe Infantino (Pinkerton). La produzione porta la firma di Renata Scotto, straordinaria artista recentemente scomparsa, che la realizzò alla Fortezza del Priamar di Savona nel 2019. Lo spettacolo sarà riprodotto da Renato Bonajuto, che fu suo regista collaboratore. Per "Madama Butterfly" l’anteprima giovani è prevista il 4 dicembre. Il percorso per gli studenti comprende un breve incontro con il direttore artistico De Vivo, che racconterà l’opera con annessa visione delle prove il 27 novembre. La guida all’opera, il 1 dicembre, sarà a cura del critico musicale Gabriele Cesaretti.

Intanto la campagna abbonamenti è ancora aperta, e sono in vendita anche i singoli biglietti in tutti i settori (online su www.vivaticket.com). Info: 071 52525 e biglietteria@teatrodellemuse.org.

I prezzi degli abbonamenti:

€135 platea poltronissime, €125 platea poltrone, €105 prima galleria, seconda galleria €80, terza galleria €30. Abbonamento Giovani (fino a 30 anni) prima galleria €75, seconda galleria (over 70) €60 (under 30) €55, terza galleria (under 30 e over 70) €25.

I prezzi dei biglietti: €95 platea poltronissima, €90 platea poltrone, €80 prima galleria, €65 seconda galleria, €35 terza galleria. Biglietti Giovani (fino a 30 anni) Prima Galleria €60, Seconda Galleria €40 (anche over 70), Terza Galleria €25 (anche over 70).