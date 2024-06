Litiga con la mamma e ferisce carabiniere: arrestato un 46enne

Era in preda ai fumi dell’alcol quando è arrivata a casa della madre a Osimo l’altra sera.

Erano circa le 20.30. La lite che ne è scaturita è stata violenta. Anche i vicini di casa avrebbero sentito le urla provenire dall’appartamento.

Pare che lui volesse farsi consegnare dei soldi dalla donna che non ha voluto darglieli cercando di difendersi. Gli servivano per bere.

La donna, 68 anni, a un certo punto è stata costretta a chiamare il 118.

Sono stati gli stessi sanitari poi ad allertare i carabinieri del comando osimano arrivati nel giro di pochissimo sul posto per verificare la situazione.

La signora ha allertato i soccorsi per alcune contusioni riportate dopo il litigio con il figlio, 46 anni. Quando i militari hanno raggiunto la casa, l’uomo si sarebbe scagliato contro di loro ferendone lievemente uno. A quel punto è stato arrestato con la doppia accusa di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. In stato confusionale per l’alcol appunto non avrebbe spiegato il motivo vero della lite. E’ stato portato ai domiciliari nella sua casa di Ancona, dove vive. Il rito direttissimo è stato fissato per ieri mattina al tribunale di Ancona.

Il giudice Grassi ha convalidato l’arresto rimettendo in libertà il 46enne. L’uomo, seguito dall’avvocato Natalia Boemi, sarà impiegato in lavori socialmente utili.

Fino a oggi ha lavorato proprio con la madre proprietaria di un’impresa di pulizie.

Non risulterebbero altri episodi di minacce simili né interventi di sanitari e militari prima dell’altro ieri.