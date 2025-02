"Lo sciopero dell’Anm desta molte perplessità"

"La decisione di scioperare assunta dall’ANM desta notevoli perplessità". E’ quanto afferma in una nota il presidente della Camera Penale di Ancona, Francesca Petruzzo. "E’ davvero singolare, infatti, che un potere dello Stato (quello giudiziario) decida di scioperare contro gli altri poteri dello Stato (l’esecutivo ed il legislativo). Lo sciopero costituisce tradizionalmente la più rilevante forma di protesta di un gruppo, più o meno esteso, di lavoratori pubblici o privati per la rivendicazione di interessi e diritti di carattere economico, politico, sociale o sindacale. Se ne deve dedurre che, con la decisione di scioperare contro l’iniziativa legislativa avente ad oggetto la riforma costituzionale della separazione delle carriere dei magistrati e del sistema disciplinare, l’ANM, a tutti gli effetti, ha scelto di assumere il ruolo proprio di un sindacato di categoria. Maggiore perplessità destano, tuttavia, le ragioni dello sciopero. Protestare contro questa riforma significa, in realtà, voler mantenere fermo questo sistema correntizio, i cui effetti perniciosi vengono quotidianamente sperimentati dai cittadini utenti della giustizia. Però di questo ANM non parla".