Loreto, Cupramontana e Arcevia in vetta

Prosegue spedita la marcia del Loreto che dopo il clamoroso exploit della settimana precedente, con ben nove reti segnate in trasferta, si conferma in casa superando nella sesta giornata del girone D la Giovane Offagna e rimanendo solo in testa con 16 punti. Più folla invece nel girone C dove in vetta ci sono due squadre, il Cupramontana e l’Avis Arcevia ma anche tra chi insegue le distanze sono davvero minime: appena quattro punti tra la prima e la nona in classifica. L’Arcevia è in vetta grazie al successo 2-1 contro il Corinaldo in un derby sempre sentito. Da sottolineare sempre nel girone C la positiva giornata per le senigalliesi con la vittoria dell’Aesse e, prima assoluta nella categoria dove è alla prima esperienza, del Borgo Molino.

Sesta giornata. Girone C. Risultati. Avis Arcevia-Corinaldo 2-1; Borgo Molino-Aurora Jesi 2-1; Cupramontana-Chiaravalle 2-2; Monsano-Monte Roberto 0-2; Rosora Angeli-Olimpia Ostra Vetere 0-3; Senigallia Calcio-Monte Porzio 2-0; Serrana 1933-Le Torri Castelplanio 3-1; Terre del Lacrima-Trecastelli 1-1 Classifica. Cupramontana, Avis Arcevia 13; Le Torri Castelplanio 12; Corinaldo, Olimpia Ostra Vetere 11; Monte Roberto 10; Serrana 1933, Chiaravalle, Trecastelli 9; Rosora Angeli 8; Senigallia Calcio, Terre del Lacrima 7; Borgo Molino 4; Monsano 3; Monte Porzio, Aurora Jesi 2. Prossimo turno. Aurora Jesi-Senigallia Calcio; Corinaldo-Borgo Molino; Le Torri Castelplanio-Rosora Angeli; Monsano-Serrana 1933; Monte Porzio-Avis Arcevia; Monte Roberto-Terre del Lacrima; Olimpia Ostra Vetere-Chiaravalle; Trecastelli-Cupramontana.

Girone D. Risultati. Camerano-Villa Musone 0-0; Falconarese-Candia Baraccola 2-1; GLS Dorica-Palombina Vecchia 4-2; Leonessa Montoro-Agugliano Polverigi 2-1; Loreto-Giovane Offagna 2-0; Nuova Sirolese-SA Castelfidardo 0-0; Osimo Stazione Five-Europa Calcio 3-0; Piano San Lazzaro-Ankon Dorica 1-1 Classifica. Loreto 16; Ankon Dorica 14; SA Castelfidardo 13; GLS Dorica 12; Agugliano Polverigi 10; Piano San Lazzaro 8; Falconarese, Leonessa Montoro, Candia Baraccola, Osimo Stazione Five 7; Nuova Sirolese, Palombina Vecchia 6; Europa Calcio, Camerano 5; Giovane Offagna 3. Prossimo turno. Villa Musone-Loreto; SA Castelfidardo-Falconarese; Palombina Vecchia-Camerano; Leonessa Montoro-Nuova Sirolese; Giovane Offagna-GLS Dorica; Candia Baraccola-Europa Calcio; Ankon Dorica-Osimo Stazione Five; Agugliano Polverigi-Piano San Lazzaro.

Andrea Pongetti