Loreto, il successo del servizio dedicato alle donne in gravidanza

Successo per il nuovo servizio dedicato alle donne e alle prime settimane di gravidanza che è stato attivato al Centro Unico regionale all’interno dell’ospedale di comunità "Santa Casa" di Loreto. Da sabato 11 il Centro diretto dal dottor Alessandro Cecchi offre la possibilità di svolgere colloqui informativi per le gestanti entro l’ottava settimana di gravidanza. Si tratta di una iniziativa gratuita, che si svolge di sabato dalle 10 alle 11.30. Ad oggi diverse gestanti si sono rivolte al servizio per approfondire i propri quesiti sulla gravidanza ed informarsi sulle possibilità di screening e diagnosi prenatale offerte dal servizio sanitario. Il Cur ha chiuso il 2024 registrando più 10 per cento rispetto alla gestione dell’anno precedente. I numeri sono in crescita dal 2017 ad oggi: la struttura erogato in totale 72mila prestazioni su più di 11mila pazienti.