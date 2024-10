L’Osimana a Matelica per compiere l’impresa

Mercoledì di Coppa Italia per l’Osimana. In Eccellenza la squadra giallorossa è l’unica delle ‘nostre’ ancora in lizza nella competizione tricolore e cerca oggi, a Matelica (ore 15:30), nella sfida di ritorno dei quarti di finale, la qualificazione alla semifinale. I giallorossi dovranno difendere al Giovanni Paolo II la vittoria per 2-0 colta nella partita di andata, in casa. Al Diana la zampata di Minnozzi nel primo tempo e poi Mafei su rigore nella ripresa decisero la sfida. "All’andata abbiamo condotto bene la gara, ma non dobbiamo speculare sicuramente sul risultato - il pensiero di Claudio Labriola, allenatore dell’Osimana -. Dovremo fare la nostra partita e mettere in campo le nostre armi migliori visto che affronteremo un avversario che ha giocatori importanti e ottime qualità e individualità. Ce la giocheremo a viso aperto, come sempre". Nel Matelica si è rivisto domenica in campo, seppur per uno spezzone di partita dopo l’infortunio, bomber Iori che aveva fatto male all’Osimana all’esordio in campionato segnando il gol vittoria. "E’ vero, è tornato in campo. Massimo rispetto per il Matelica, ma anche noi abbiamo un’ottima squadra e cercheremo di raggiungere un altro piccolo obiettivo che è il passaggio del turno". Labriola non può contare oggi su Bambozzi che deve scontare l’ultima giornata della squalifica partita la stagione scorsa dopo Massa Martana. Non ci dovrebbe essere Mercanti infortunato e il solito Triana che deve risolvere la questione del tesseramento. L’allenatore dei senzatesta rivolge poi un pensiero anche alla vittoria casalinga di domenica in campionato contro il Montefano, tre gol realizzati dai giallorossi tornati al successo dopo il ko di Fabriano. "Una buona partita in tutto, anche nell’approccio e non posso che ringraziare i ragazzi, perché hanno affrontato l’impegno con ferocia e cattiveria". Tornando alla Coppa Italia le altre sfide di ritorno dei quarti vedono K Sport Montecchio Gallo-Urbania (all’andata 1-2), Maceratese-Chiesanuova (andata 0-1) e Monturano-Tolentino (andata 2-2).

COPPA ITALIA PROMOZIONE. Oggi in campo anche la Coppa Italia di Promozione con due sfide per le squadre anconetane valide per l’andata degli ottavi di finale; Moie Vallesina-Vigor Castelfidardo (ore 15:30) e Barbara Monserra-Marina (al Puerini di Ostra Vetere alle ore 20).