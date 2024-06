L’Osimana tiene i big. Alessandroni e Borgese

Altre conferme in casa Osimana (Eccellenza). E sono cognomi importanti, di qualità ed esperienza come quelli di Alessandroni e Borgese. Non si muoverà da Osimo il bomber della passata Eccellenza, il protagonista assoluto dell’Osimana la scorsa stagione: Lorenzo Alessandroni. Un’altra annata in giallorosso con la voglia di fare bene e confermare quanto di buono fatto nell’ultima stagione dove ha realizzato venti gol, sedici in campionato e quattro in Coppa Italia. "Mi ha spinto a rimanere l’attaccamento a questa maglia, i compagni di squadra, la dirigenza e l’amore di questo tifo – afferma Alessandroni, 30 anni –. Ho ricevuto diverse proposte, ma l’amore per Osimo è stato troppo forte. Tre anni fa è stata creata una famiglia e abbiamo fatto tutti un grande lavoro in questi tre anni, dando nuovo entusiasmo alla piazza. Vogliamo migliorarci partita dopo partita e fare sempre meglio: lo stimolo più grande è dato dai tifosi che ci seguono sempre. Non vedo l’ora di riprendere".

E’ così anche per Alessandro Borgese. "Vogliamo ancora questi momenti". Sui profili social dell’Osimana si legge questa frase a proposito della conferma di Borgese in giallorosso. Una frase accompagnata dai video del gol di Senigallia, il primo dei tre segnati dall’Osimana alla Maceratese, nella vittoriosa finale di Coppa Italia, e poi da Borgese che alza la Coppa Italia durante la cena dopo il trionfo di dicembre. Borgese, una sicurezza a centrocampo fornendo esperienza e talento, classe 1985, protagonista per molte stagioni nei campionati prof, ma che nella recente stagione ha dato il suo fondamentale apporto alla causa "senza testa".

"Mi sono trovato benissimo con tutti e questo sicuramente ha pesato sulla mia scelta - dichiara Borgese –. Per come è andata la scorsa stagione, tra l’eliminazione dalla Coppa Italia e il resto, sembra che si sia lasciato qualcosa a metà. Quindi mi piacerebbe dare seguito a tutto quello di bello che si è fatto la passata stagione". Borgese va ad aggiungersi agli altri confermati: capitan Patrizi, Micucci, Buonaventura e Santarelli. Ma non saranno quelle di Alessandroni e Borgese le ultime conferme della rosa passata, per un’Osimana che sarà guidata nella prossima stagione in panchina da Claudio Labriola con il vice che dovrebbe essere Davide Tedoldi.