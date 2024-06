L’Osimana trattiene il difensore Mosquera. Resta anche Mercanti

Altre tre conferme nell’Osimana (Eccellenza). L’ultima in ordine di tempo quella del giovane difensore Epson Mosquera, terzino, classe 2003, che aveva iniziato in sordina e in salita, come del resto tutto il gruppo, la stagione passata, ma che con il passare delle partite è cresciuto convincendo la dirigenza a confermarlo per la stagione che verrà.

"Spero di continuare con la stessa marcia che avevamo nella seconda metà della scorsa stagione, dove siamo riusciti a svoltare la nostra annata sportiva.

All’Osimana ho trovato, più che una squadra, una vera e propria famiglia" le parole di Mosquera che ha iniziato l’anno scorso la propria avventura in giallorosso. Ormai un veterano è invece Andrea Bellucci, difensore centrale, classe 1999, convinto "a rimanere per continuare un percorso iniziato sei anni fa e per le parole di stima di mister Labriola. Si tratta anche di una rivincita personale dopo la squalifica in Coppa che mi ha fatto finire anzitempo la stagione’’. Resterà in giallorosso anche il giovanissimo Filippo Mercanti, centrocampista, 21 anni, da sempre all’Osimana "dove mi trovo bene. Nella prossima stagione a livello di squadra contiamo di raggiungere almeno il traguardo playoff e a livello personale vorrei aumentare il minutaggio". Mosquera, Bellucci e Mercanti si aggiungono ai riconfermati Patrizi, Buonaventura, Micucci, Santarelli, Borgese, Alessandroni, Calvigioni, Bambozzi e Nicholas Fermani. Potrebbero restare della’’vecchia’’ rosa anche Triana e Bugaro, mentre non sarebbero previsti per ora particolari colpi di mercato.