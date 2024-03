Lotta al degrado. Sigarette gettate a terra, bagarre in commissione

I mozziconi di sigaretta buttati a terra al centro dell’aspro dibattito tra maggioranza e opposizione ieri durante la seduta congiunta della I e della II commissione consiliare. Scintille durante il confronto nella sala giunta dopo che il consigliere comunale Pd Giacomo Petrelli ha presentato la mozione che vorrebbe impegnare il personale della polizia locale nell’attività sanzionatoria nei confronti di chi non rispetta le regole. Questione di decoro prima di tutto. Al centro del contendere, tuttavia, il fatto che nei mesi scorsi il consigliere di maggioranza Massimo Parri (Rinasci Ancona) aveva presentato una mozione simile in cui si chiedeva alla giunta di aumentare la dotazione di posacenere e cestini per evitare lo scempio delle cicche a terra. All’epoca quella mozione era stata approvata con un voto unanime da parte della commissione. Secondo i consiglieri di maggioranza la commissione di ieri era inutile vista quella approvata in precedenza. Alcuni consiglieri di centrodestra hanno deciso di rinunciare al gettone di presenza, nello specifico Teodoro Buontempo (Ancona Protagonista) e Annalisa Pini (Lista Salvi): "Ci è sembrata una cosa giusta da fare – spiega Buontempo – Bastava che durante la discussione della mozione in consiglio comunale la minoranza chiedesse di inserire un emendamento nel testo per l’approvazione. Impegnare due commissioni congiunte per una mozione che trattava dello stesso argomento ritengo sia uno spreco di tempo e risorse, da qui la nostra scelta di rinunciare all’emolumento. Inoltre alle multe che i vigili urbani dovrebbero fare, tutto davvero complicato, credo che implementare i posacenere pubblici sia una soluzione più fattibile".

Non è dello stesso avviso Giacomo Petrelli (Partito Democratico) che ha presentato la mozione, bocciata dal centrodestra: "La polizia locale dovrebbe intervenire quando nota qualcuno che getta il mozzicone di sigaretta a terra – è la replica di Petrelli – Mi è stato risposto che la legge già prevede questo tipo di comportamento, ma quando ho chiesto il numero delle sanzioni fatte fino a oggi nessuno è stato in grado di rispondermi. E poi, se la mia mozione era inutile perché i presidenti delle commissioni l’hanno ammessa lo stesso in calendario?".

p.cu.