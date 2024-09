"Lotta allo spaccio e alle truffe agli anziani"

"Dovessi scegliere degli episodi, nei miei due anni falconaresi, non avrei dubbi. Il primo quando abbiamo assicurato alla giustizia le persone che avevano derubato un anziano dei suoi risparmi mentre faceva spesa, sottraendo contanti e bancomat nel dicembre scorso. Il ringraziamento quando abbiamo restituito i soldi, una sensazione impagabile. Il secondo, invece, nel luglio 2023, al salvataggio di un uomo che aveva perso i sensi ed era rimasto intrappolato nell’auto arroventata".

Più dei numeri, nei due (dei tanti) interventi decisivi e gestiti personalmente dal comandante c’è l’essenza dell’umanità, professionale e di un essere umano in quanto tale, di un carabiniere. È arrivato il momento dei saluti per Giuseppe Esposito, arrivato a Falconara il primo settembre 2022, diventato presto tenente e prossimo ad assumere i gradi di capitano a Fano, come anticipato dal Carlino, dove dirigerà ben 13 stazioni. Ieri mattina, il militare è salito al Castello per salutare il sindaco Stefania Signorini, al quale ha consegnato un mazzo di fiori e un crest con l’immagine della Virgo Fidelis, patrona dell’Arma.

La Prof "ha risposto" con una vela dell’artista falconarese Guido Armeni. "Sono stati due anni di proficua collaborazione. D’altronde tanto io, l’amministrazione e la Polizia locale, quanto il comandante Esposito e i carabinieri – ha esordito il sindaco – perseguiamo gli obiettivi primari della sicurezza, della prevenzione e del controllo, fino alla cultura della legalità nelle scuole, piuttosto che le attività per la tutela degli anziani e dell’ambiente. L’ultimo episodio che lo ha visto protagonista, quando era fuori servizio e ha riconosciuto un latitante alla fermata dell’autobus, è emblematico della grande attenzione che ha avuto per la città. Lo ringrazio per il tanto lavoro svolto e gli auguro le migliori fortune future".

Esposito, poco prima, aveva incontrato anche il comandante della Polizia locale Luciano Loccioni: "La sinergia tra le forze di polizia è decisiva in questa bella città – rimarca il neo capitano dei carabinieri –. Siamo sempre impegnati sul territorio, specie per il contrasto alla violazioni delle normative sugli stupefacenti e le truffe agli anziani. O ancora gli incontri con i giovani, la presenza sul territorio e in spiaggia, una Tenenza aperta H24 a disposizione dei cittadini. Questa è una giornata particolare. Ma in quest’occasione vorrei ringraziare Falconara per quello che mi ha dato", le parole pronunciate dal comandante al nostro giornale. La Tenenza falconarese, in attesa dell’assegnazione del nuovo vertice, verrà diretta ad interim dal maresciallo Andrea Ventresca. Per Esposito invece l’esperienza a Fano: "Ho profuso il massimo impegno, sarà per sempre legato a Falconara".

Giacomo Giampieri