Malore improvviso, muore mentre suona con la sua band

Jesi (Ancona), 27 maggio 2024 – Sarà dato domani alle 16, nella parrocchia di San Sebastiano, l’ultimo saluto a Luciano Porcarelli, 71 anni, titolare della nota gelateria "Ciro&Pio" di Jesi, morto domenica mentre suonava la batteria a Staffolo.

Luciano stava suonando con la sua formazione blues, "Esino River Band", domenica sera nell’azienda agricola Zaccagnini, quando improvvisamente è stato colto da un malore che non gli ha lasciato scampo. Questa mattina, la città al risveglio era sotto choc e commossa per l’accaduto.

La camera ardente è stata allestita alla casa funeraria David-Icof di via Salvemini, dove già questo pomeriggio in tanti si sono recati per l’ultimo saluto. Luciano lascia nel dolore i due figli Luca e Sara, la moglie Liliana, la sorella Lorella e tanti amici, oltre ai clienti ancora increduli per quanto accaduto. Tanti i ricordi per lui sui social, dove sono ricordate l’ironia e la gentilezza di Luciano Porcarelli, particolarmente noto, apprezzato in città.