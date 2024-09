"L’unico dubbio di formazione è Magnanini. Loro sono competitivi, ma andiamo per vincere"

Massimo Gadda conferma l’undici di domenica scorsa per la partita di Fermo, unico dubbio quello che riguarda l’ultimo arrivato, Magnanini.

Mister, come si prepara un derby come questo?

"Abbiamo fatto una buona settimana di allenamento, è vero che è un derby sentito da un po’ di anni, vero anche che è la seconda di campionato e bisogna darle il giusto peso. E’ chiaro che i tifosi ci tengono, e queste sono sempre partite particolari, ma noi l’abbiamo preparato in maniera razionale, tranquilla, e proveremo a fare risultato".

Azurunwa recuperato?

"Sta bene, è una bella risorsa, ha grandi potenzialità, è stato catapultato in un calcio nuovo, dimostra grande forza fisica, non è male tecnicamente, uno su cui si può lavorare, un profilo molto interessante".

Fermana vincente a sorpresa a Recanati?

"Le prime giornate presentano sempre delle sorprese, è difficile capire, anche in tanti altri gironi accade questo, però la Fermana ha giocatori di valore per la categoria. E ha vinto contro la Recanatese, una delle favorite". L’Ancona ha sempre trovato difficoltà a Fermo. Perché?

"A volte si creano situazione di campi difficili, è così. Mi aspetto una partita complicata, la Fermana ha vissuto più o meno le difficoltà dell’Ancona, è ripartita da zero, in ritardo come noi, ma ha una squadra competitiva, con giocatori importanti, Bianchimano, Ferretti, Sardo, Romizi, e Tafa che ho avuto a Forlì".

Contro l’Isernia ha avuto buone risposte. Pensa di riproporre quella formazione?

"L’unico dubbio che mi è rimasto riguarda Magnanini e la possibilità di impiegarlo dal primo minuto. Domenica scorsa una buona prestazione, con delle difficoltà soprattutto a livello emotivo, ma la risposta è stata più che positiva. Comunque ho una rosa omogenea e anche quando mancherà qualcuno non cambierà niente".

Qualche accortezza per il campo del Recchioni?

"In realtà sembra stretto perché ha le tribune a ridosso del campo, ma è un campo con misure più che buone. Non so in che condizioni sarà il fondo".

Cosa teme della Fermana?

"Ha giocatori di valore, importanti per la categoria, di esperienza. Ma vogliamo giocarci la partita a viso aperto".

g. p.