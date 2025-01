Lupo, cresce l’allarme: avvistato in un prato mentre scappa con una preda di piccola taglia

Psicosi da lupo a Jesi e nella Vallesina. L’ultimo avvistamento del selvatico, nelle scorse ore, ha suscitato paura negli abitanti della zona tra via Coppi e via Grecia. È stato filmato, infatti, mentre scappava dopo aver catturato un animale di piccola taglia. E pensare che giovedì, a Palazzo dei Convegni, si era tenuto un approfondimento sul lupo e come conviverci.

Circostanza che ha indotto l’assessore all’Ambiente Alessandro Tesei ad intervenire (nuovamente) sui social: "Comprendo profondamente le preoccupazioni riguardo la presenza del lupo - ha detto -. La sicurezza e la serenità sono una priorità assoluta per me, come lo sono la tutela del territorio e della fauna. Tuttavia è importante ricordare che il lupo è una specie protetta da normative nazionali ed europee, che regolano in modo molto rigido le azioni che possiamo intraprendere. Questo non significa che il problema venga ignorato: sono in costante contatto con gli enti e le autorità per cercare soluzioni".

Raggio d’azione limitato per un’eventuale cattura, ma l’assessore conferma pulizie straordinarie delle aree che si offrono a possibile rifugio.