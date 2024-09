"Made in Italy" alla Corte del Castello

Una domenica all’insegna della musica alla Corte del Castello. È in programma, infatti, alle 21.15, lo spettacolo ‘Made in Italy’, un concerto degli studenti della scuola Vincent Persichetti. Gli allievi proporranno i più grandi ed iconici successi della musica italiana. Sul palco saliranno 40 tra ragazze e ragazzi, diretti dagli insegnanti Mattia Marchegiani e Simone Castracani per musica d’insieme, Marta Giulioni per il coro e Caterina e Roberta Serpilli per la direzione artistica e organizzativa. "Domenica andrà in scena lo spettacolo di punta della nostra scuola – dicono le direttrici artistiche Caterina e Roberta Serpilli – nell’ambito della musica moderna. Per questa serata, che coinvolge quasi tutti i docenti, si preparano i nostri migliori studenti e il coro. L’emozione dei ragazzi è tanta e la voglia di salire sul palco anche. È una bellissima gioventù da ascoltare e da guardare e ringrazio l’amministrazione che ci aiuta perché per loro è una grande esperienza formativa e di socializzazione. Aspettiamo il pubblico per condividere questo bel momento e tanta bella musica". L’ingresso è libero. Il divertimento, giurano gli organizzatori, è assicurato.