"Madonnina",. Mirella miglior direttore di sala

Un altro riconoscimento per la Madonnina del Pescatore: "In questo anno speciale per la Madonnina del Pescatore che compie 40 anni, sono particolarmente emozionato e orgoglioso, nel condividere questo prestigioso riconoscimento attribuito a Mariella (Organi nella foto, moglie di Cedroni) e alla sala, "Migliore direttrice di sala" per Les Grandes Tables du Monde – spiega Moreno Cedroni -. Questo riconoscimento è frutto dell’assennato lavoro di Mariella e di riflesso del lavoro appassionato che facciamo al Madonnina del Pescatore. Crediamo fermamente che ogni dettaglio conti e che un tocco di emozione possa trasformare un semplice pasto in un’esperienza memorabile. Un brindisi a Les Grandes Tables du Monde e a tutti i colleghi che condividono la stessa passione per la cucina e l’ospitalità!". Un ristorante che è ormai un’istituzione non solo a Senigallia, che può godere di cinque Stelle Michelin in otto chilometri di lungomare, ma anche in tutto lo stivale e all’estero, da dove arrivano tantissimi clienti. La ricerca di nuove ricette e nuovi sapori, legati alle capacità istrioniche dello chef sono riuscite a tenere il locale al passo con i tempi, offrendo sempre la scelta di nuovi piatti, ma anche la possibilità di viaggiare attraverso il gusto degli abbinamenti che lo chef sceglie sapientemente per ogni piatto. Mariella Organi era già proclamata ‘Regina di Sala’ nel 2017.