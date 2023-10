"Madre Lengua a Castelfidardo: Sei Appuntamenti con il Teatro Dialettale"

Al via domani una nuova stagione di "Madre Lengua", la rassegna di teatro dialettale amatoriale organizzata dalla compagnia "I Gira…Soli" in collaborazione con la Pro loco e con l’assessorato alla cultura di Castelfidardo. Una decima edizione che aumenta il numero delle serate e delle risate, coinvolgendo sei gruppi teatrali espressione dei rispettivi dialetti e territori sulla scena del teatro Astra. Domani sera, sarà la volta dei Lucaroni di Mogliano in "La vecchiaia è più tranquilla se la passi a Villa Arzilla". Prossimi appuntamenti il 18 e il 25 ottobre, poi l’8, il 15 e il 24 novembre. Biglietto per singolo spettacolo a 8 euro, 35 l’abbonamento per tutte le serate.